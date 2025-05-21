"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 159 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 159 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: 117,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"НЛМК", по мнению аналитиков, остается одним из немногих российских сталеваров, сохранивших значительную часть экспорта. Низкие цены, растущие налоги и рост затрат привели к снижению прибыли, однако компания сохраняет все признаки финансовой устойчивости, включая небольшой долг и чистую денежную позицию. "НЛМК" - крепкая устойчивая компания реального сектора, с сильным потенциалом в случае улучшения внешних условий, подчеркивают эксперты.

"С технической точки зрения акции находятся вблизи ключевого уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 159 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 117,1 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,4", - указывают в "Финаме".

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