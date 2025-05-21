"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "МТС" с целевой ценой 266 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Ляйсан Седовой.

Телекоммуникационная компания "МТС" опубликовала финансовые и операционные результаты за первый квартал 2025 года. "Основной вклад в рост выручки внесли рекламная вертикаль, финтех и доходы базового телеком-бизнеса. Показатель OIBDA вырос на 7% на фоне оптимизации операционных расходов, - пишет эксперт. - Компания удерживает долговую нагрузку на уровне ниже 2.0x (1,8x по итогам квартала со снижением на 0,1 год к году). Для "МТС" исторически это в целом комфортный уровень. Однако в актуальных условиях высоких процентных ставок это негативный фактор в инвест-кейсе".

По мнению Седовой, на динамику чистой прибыли все еще оказывает давление высокая ставка - рост финансовых расходов привел к падению прибыли на 88% год к году.

Совет директоров "МТС" рекомендовал выплатить за 2024 год дивиденды в размере 35 рублей на акцию (с доходностью в 16%), что соответствует ожиданиям аналитика "Т-Инвестиций" и находится в рамках дивидендной политики компании на 2024-2026 годы.

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