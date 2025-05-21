Банк ПСБ позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций "МТС" и неоднозначно - краткосрочные, говорится в комментарии эксперта банка Екатерины Крыловой.

"Результаты "МТС" за I кв. 2025 года по МСФО достаточно сдержанные, - пишет аналитик. - Компания переживает негативное влияние высокой ключевой ставки. В качестве позитива можно рассматривать рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды 35 руб./акцию в соответствии с дивидендной политикой".

В краткосрочной перспективе бумаги "МТС", по мнению Крыловой, смотрятся неоднозначно. С одной стороны, хорошая дивдоходность и стабильные выплаты, с другой - высокая чувствительность к ставке из-за необходимости погашать долг, выплата дивидендов также идет в долговую нагрузку.

"На длинном горизонте сохраняем позитивный взгляд на "МТС", - отмечает эксперт банка. - В конце прошлого года компания скорректировала стратегию развития, сместив фокус на снижение долговой нагрузки и отказавшись от сделок слияния и поглощения. Развитие перспективных направлений, IPO AdTech и "Юрент" (2026 год) потенциально могут способствовать повышению инвестиционной привлекательности группы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.