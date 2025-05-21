Дивиденды Henderson показывают неплохую для своего сегмента доходность - Freedom Finance Global

Дивиденды Henderson показывают неплохую для своего сегмента доходность, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Акции ретейлера Henderson в среду снижаются наравне с небольшим падением российского фондового рынка - на 0,93%, до 588,6 руб. за бумагу, - отмечает эксперт в комментарии. - Акционеры ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп", владеющего сетью бутиков мужской одежды и интернет-магазином Henderson, в среду одобрили на годовом общем собрании рекомендованные советом директоров дивиденды за 1 квартал 2025 года в 20 руб. на акцию. В декабре 2024 года компания провела промежуточные выплаты в аналогичном размере".

Фактически дивиденды за 1 квартал оказались "финальными" по итогам прошлого года, указывает Мильчакова. Дивидендная доходность составила 3,3% по текущей цене, но для квартального показателя это, на взгляд аналитика, даже очень неплохая величина. Датой закрытия реестра назначено 2 июня, то есть для получения выплат необходимо приобрести ценные бумаги компании не позднее 30 мая.

"Мы считаем, что акции выглядят недооцененными на 10-20% по сравнению с аналогами в российском ретейле и имеют высокий потенциал роста, - резюмирует стратег инвесткомпании. - Наша целевая цена бумаги Henderson составляет 705 руб. в годовом горизонте".

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