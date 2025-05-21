"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций Мосбиржи на уровне 260 руб

"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Мосбиржи" на уровне 260 рублей за штуку и рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Московская биржа" представила результаты отчета по МСФО за I квартал 2025 года:

- Чистая прибыль снизилась на 33% год к году и составила 12,9 млрд рублей.

- Чистые процентные доходы сократились на 48%, до 10,1 млрд рублей. Комиссионные доходы наоборот выросли на 27% и составили 18,5 млрд рублей.

- Скорректированная EBITDA снизилась на 31,5%, до 17,5 млрд рублей. EBITDA сократилась на 25%, до 19,2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA - 61,4% против 75% годом раннее.

- Операционные расходы выросли на 31,6%, до 12,9 млрд рублей, в том числе расходы на маркетинг выросли вдвое.

"Финансовые результаты Московской биржи за первый квартал оказались слабее ожиданий, - пишут эксперты. - Основной негатив пришел со стороны процентных доходов - их снижение заметно ударило по чистой прибыли и общей рентабельности. С другой стороны, комиссионные доходы показали уверенный рост благодаря повышенной активности инвесторов и запуску новых биржевых продуктов. Однако усиление расходов, особенно на персонал, маркетинг и продвижение, продолжает оказывать давление на маржу и показатели по EBITDA. В целом, отчет можно назвать сдержанно негативным. Тем не менее структура доходов постепенно смещается в сторону более устойчивой комиссии, и это может сыграть на пользу бирже в перспективе".

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