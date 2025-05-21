"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "держать" для акций "Московской биржи" по итогам финотчетности за 1К25, сообщается в комментарии аналитиков брокера.

"Чистая прибыль "Мосбиржи" в 1К25 упала на треть из-за снижения процентных доходов практически вдвое, - отмечает в комментарии аналитик Егор Дахтлер. - Финансовый результат крупнейшей торговой площадки России оказался ниже консенсус-прогноза на 7%. Основная причина - падение процентных доходов. Они существенно снизились из-за сокращения остатков средств на счетах клиентов. Процентные доходы в первом квартале 2025 оказались ниже консенсуса на 21%".

Комиссионные доходы выросли из-за увеличения объемов торгов, особенно акциями и облигациями. Существенно выросли доходы с комиссий от торгов деривативами (+55%) и инструментами денежного рынка. Совокупные комиссионные доходы составили 18,5 млрд рублей - на уровне консенсус-прогноза.

Эксперт подчеркивает, что сильно выросли операционные издержки из-за роста расходов на персонал и маркетинг. В результате рентабельность по EBITDA составила 61,4% против 75% в первом квартале 2024 года.

Аналитик "Т-Инвестиций" оценивает результаты Мосбиржи за первый квартал 2025 умеренно негативно и полагает, что рост комиссий пока не компенсирует падения процентного дохода.

Московская биржа направит на выплаты 75% чистой прибыли по МСФО за 2024 год, отмечается в комментарии.

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