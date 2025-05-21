Акции Промомеда в настоящее время недоценены рынком - "БКС МИ"

Акции ПАО "Промомед" в настоящее время недооценены фондовым рынком, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова.

"Эмитент обрадовал сильным операционным релизом за I квартал текущего года. Мы положительно смотрим на "Промомед" и считаем бумагу недооцененной на текущих уровнях (ждем, что в ближайшие годы рост продолжится). При таких темпах прибыль за 2025 год может более чем удвоиться г/г, что, возможно, позволит компании начать платить дивиденды, - пишет эксперт. - Говоря о рисках, отметим следующее: часть роста в IV квартале может прийтись на продажи по тендерам и госзакупкам, и поэтому мы не до конца уверены в конечном результате до начала 2026 года".

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