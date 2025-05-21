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21 мая 2025 года 12:43
Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций МТС
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций ПАО "МТС", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. "Финансовые результаты эмитента за 1К25 оказались на уровне наших и рыночных ожиданий по показателям выручки и скорректированной OIBDA. Рост доходов в разных сегментах был неоднозначным. В целом мы оцениваем отчетность как нейтральную, но подтверждаем позитивную оценку бумаг", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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