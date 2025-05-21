Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Циана

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг "Циана", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Представленные финансовые результаты эмитента за 1К25 и комментарии руководства свидетельствуют, что компания прошла низшую точку с точки зрения роста выручки, замедлившегося под влиянием высоких процентных ставок и других негативных событий на рынке недвижимости вроде ужесточения условий ипотеки и отмены ряда государственных программ субсидирования, - пишет эксперт. - Мы считаем бизнес-модель устойчивой, поэтому ЦИАН в среднесрочной перспективе продемонстрирует, по нашему мнению, уверенный рост прибыли, а выплата специальных дивидендов, хотя ее сроки неизвестны, могла бы стать катализатором для котировок бумаг".

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