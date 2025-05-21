"Т-Инвестиции" подтверждают нейтральную оценку акций "Северстали" (рекомендация - "держать") с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре руководителя отдела аналитики брокера Кирилла Комарова.

Бумаги компании торгуются недорого по форвардному мультипликатору EV/EBITDA (4,0x) относительно исторического среднего (около 4,5x), но дороже российских аналогов, отмечает эксперт.

"Несмотря на высокие дивиденды в 2024 году, мы ожидаем снижения дивидендной доходности в ближайшие годы из-за роста капитальных затрат на фоне развития. По нашим оценкам, в следующие двенадцать месяцев размер выплат может составить всего 47 рублей на акцию, доходность к текущей цене - 4%", - пишет Комаров в материале брокера.

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