"Эйлер АТ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

"Эйлер Аналитические Технологии" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в материале аналитиков Светланы Аслановой и Елизаветы Усенковой.

Сбербанк опубликовал результаты по РПБУ за первые четыре месяца 2025 года. Эксперты считают, что банк демонстрирует качественный рост активов и фокусируется на сохранении высокой эффективности операций, что позволяет ему поддерживать рентабельность капитала согласно поставленным на 2025 год. целям (более 22%).

"Норматив достаточности капитала Н1.0 на 1 мая 2025 года, по данным банка, остался на комфортном для выплаты дивидендов за 2024 год. уровне в 13,5% (регуляторный минимум 9,0%), - отмечают Асланова и Усенкова. - Напомним, что совет директоров рекомендовал выплату дивидендов за 2024 год в размере 34,84 руб./акц. (дивидендная доходность 11%). ГОСА назначено на 30 июня, дата закрытия реестра - 18 июля. Акции Сбербанка торгуются с привлекательными, по нашему мнению, мультипликаторами 4,2х P/E и 0,86х P/BV за 2025 г., что соответствует дисконту 28-30% к историческим средним уровням".

Аналитики "Эйлер АТ" сохраняют положительный взгляд на акции Сбербанка и видят потенциал роста его прибыли по итогам года на 6%, сохраняя ркомендацию "покупать" при ожидаемой полной доходности в 37%.

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