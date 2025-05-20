Инвесторам стоит снизить долю акций в портфелях - "БКС МИ"

Инвесторам стоит в данное время снизить долю акций в портфелях, нарастив при этом долю облигаций, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций".

"Мы рекомендуем воспользоваться текущим позитивным рыночным сентиментом в акциях и снизить их долю в портфеле ниже среднего, а в облигациях - нарастить, - пишет аналитик Даниил Болотских. - Такая идея интересна с тактической точки зрения, если закладывать достижение временных договоренностей и крепкий рубль как краткосрочно, так и на горизонте полугода. Вместе с тем есть риски ослабления рубля, и мы отдельно обращаем внимание на валютные облигации с доходностью к погашению 8-10% годовых".

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