Рост индекса Мосбиржи выше 3000п в обозримой перспективе более вероятен, нежели уход ниже 2700п - "Алор Брокер"

Рост индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов в обозримой перспективе более вероятен, нежели уход ниже 2700 пунктов, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Главным событием понедельника стали телефонные переговоры лидеров России и США, отмечает эксперт в комментарии. "Как и следовало ожидать, никакого ярко выраженного прорыва достигнуто не было, - подчеркивает Антонов. - Судя по комментариям как с российской, так и американской стороны, беседа президентов была, скорее, дружественной. Это привело к тому, что коррекции рынка даже "по факту" не произошло, индекс Мосбиржи продолжает торговаться вблизи сопротивления, которое во вторник сместилось к 2890 пунктам. В целом мы считаем, что рост рынка выше 3000 пунктов в обозримой перспективе более вероятен, нежели уход ниже 2700 пунктов".

Инвесторы продолжат искать поводы для покупок, но, на взгляд аналитика, перед движением вверх не исключено снижение индекса Мосбиржи к нижней стороне "сходящегося треугольника" - сейчас это 2810 пунктов.

"Данное движение могут спровоцировать угрозы усиления санкционного давления со стороны ЕС, в том числе желание понизить "потолок" цен на российскую нефть, - считает Антонов. - Пока инвесторам рекомендуем сохранять нейтральность, а спекулянтам - покупать в районе чуть выше 2800 пунктов".

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