Цена нефти, вероятно, пока будет колебаться в диапазоне $58-63/барр. - Freedom Finance Global

Котировки нефти марки Brent, вероятно, будут колебаться в диапазоне $58-63 за баррель в течение ближайшей недели, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По данным Минэнерго США, за прошедшую неделю объем коммерческих запасов сырой нефти в США снизился на 2,032 млн баррелей - меньше, чем неделей ранее, но более существенно, чем ожидал консенсус аналитиков (минус 1,7 млн баррелей), констатирует эксперт.

"Эти данные говорят о том, что спрос пока существенно не снизился, скорее наоборот, покупатели используют падение цен как возможность нарастить собственные резервы. В целом негатив от принятого в конце прошлой недели решения восьми стран ОПЕК+ о существенном увеличении добычи нефти выглядит отыгранным рынком", - отмечает Мильчакова в материале инвесткомпании.

Минэнерго снизило прогноз добычи нефти в США в 2025 году на 90 тыс. баррелей в сутки, до 13,42 млн б/с. "Но в ближайшие два года Штаты все равно останутся крупнейшим поставщиком, который, даже согласно сниженному прогнозу, увеличит в текущем году добычу на 1,5%. Однако не исключено, что если цена упадет ниже $60 и переместится в коридор $50-55 за баррель, то производители сланцевой нефти снизят добычу, поскольку она окажется намного менее рентабельной, чем при цене в $70 и выше", - пишет аналитик в материале.

"В течение ближайшей недели ожидаем колебаний стоимости нефти марки Brent в коридоре в $58-63 за баррель", - прогнозирует Мильчакова.

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