"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям China Yangtze Power Co. с прогнозной стоимостью 35,2 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 21% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

Компания является одним из крупнейших в мире операторов гидроэлектростанций и демонстрирует стабильный рост выручки благодаря повышению тарифов и вводу в эксплуатацию новых генерирующих мощностей, отмечает эксперт.

China Yangtze Power придерживается и устойчивой дивидендной политики, обеспечивая привлекательную дивидендную доходность по меркам китайского рынка, обращает внимание Смирнов.

"Учитывая консервативный профиль бизнеса, неудивительно, что акции компании проявили устойчивость за последние двенадцать месяцев на фоне сохраняющихся проблем в китайской экономике и усиления внешних рисков, включая рост торговых пошлин со стороны США. Позитивно оцениваем перспективы бумаг China Yangtze Power и считаем, что они могут служить защитным активом для инвесторов, обеспокоенных рыночными рисками в Китае, - пишет аналитик "Финама" в обзоре. - Мы оценили бумаги эмитента, используя сравнительный метод по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales NTM, а также модель DCF".

Ключевые риски для бизнеса China Yangtze Power, по мнению Смирнова, связаны с погодными факторами, угрозами природных катастроф и изменениями регуляторной политики. Кроме того, возможности для строительства новых ГЭС внутри Китая представляются ограниченными, поскольку основные гидроресурсы страны уже освоены, отмечает он.

China Yangtze Power Co. - крупнейшая в Китае и одна из крупнейших в мире компаний по производству электроэнергии из гидроисточников.

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