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08 мая 2025 года 14:08
S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5580-5720п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5580-5720 пунктов в четверг, прогнозируется умеренная волатильность, складывается позитивный баланс рисков, сообщается в обзоре аналитиков Freedom Finance Global. "Техническая картина по S&P 500 указывает на краткосрочную консолидацию. Поддержку бенчмарку оказывает 50-дневная скользящая средняя, тогда как восходящему движению препятствует отметка 5700 пунктов. Заметим, что ее пробой может привести быстрому подъему до диапазона 5750-5800 пунктов, но в этой области индекс встретит сильное сопротивление. Среднесрочный тренд пока остается "медвежьим", - пишут эксперты. Также аналитики инвесткомпании отмечают, что участники рынка ожидают новостей о переговорах по взаимной торговле, анонсированных на четверг Дональдом Трампом. В пятницу будут опубликованы еженедельные данные числа первичных заявок на пособие по безработице. "Американский рынок труда сохраняет устойчивость, поэтому серьезных отклонений от прогноза в неблагоприятную сторону мы не ожидаем. Если эта статистика все же окажется значительно выше ожиданий, это ухудшит сантимент", - говорится в материале Freedom Finance Global. Выйдут также данные затрат на единицу труда за первый квартал, будет обнародована финальная оценка оптовых запасов, динамику отдельных секторов могут определять квартальные отчеты эмитентов, отмечают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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