Прогнозная цена акций Мосбиржи по-прежнему составляет 230-240 руб. - "Мои Инвестиции"

"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций "Московской биржи", прогнозная стоимость на горизонте года по-прежнему составляет 230-240 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за апрель. Мосбиржа не приводит данные по валютной секции, где обороты значительно упали из-за санкций против нее, но рост в других секциях более чем компенсирует провал оборотов в валюте. Мы ожидаем, что по итогам 2025 года объем торгов вырастет на 10% г/г, а комиссионный доход вырастет на 20%, - отмечают эксперты. - Акции компании, безусловно, являются защитной бумагой. Мы позитивно смотрим на их перспективы, целевой диапазон на двенадцать месяцев по-прежнему составляет 230-240 рублей за штуку".

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