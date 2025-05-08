Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Delta Air до $62

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Delta Air Lines с $84 до $62 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Глинянова.

"Безусловно, новость, что эмитент выкупит свои акции на $1 млрд, позитивно отразится на компании. Это был ожидаемый шаг. В плюс Delta Air также сыграет то, что это удобное время после коррекции на рынке и особенно в ее акциях. Объем выкупа соответствует примерно 3,5% от текущей капитализации", - указывает эксперт инвесткомпании.

Результаты Delta Air Lines в 1К25 оказались в рамках их обновленного "гайденса", констатирует Глинянов. Так, в марте компания скорректировала прогноз по выручке до 3-4% в ответ на ослабление потребительской и корпоративной уверенности, а также возросшую макроэкономическую неопределенность.

"Неопределенности касательно экономической активности все еще сохраняются, из-за чего акции компании позиционируется как крайне рискованный актив. Мы снизили целевую оценку с $84 до $62 с сохранением рекомендации "покупать", - пишет аналитик в обзоре.

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