"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью $181,14 за штуку, что предполагает потенциал роста 11% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Эмитент выпустил отчет за первый квартал года сильно лучше ожиданий аналитиков, несмотря на обостряющуюся конкуренцию на рынке ИИ. Однако компания выпустила не воодушевляющий прогноз на второй и последующие кварталы. Менеджмент заявил, что "тарифная война" напрямую затронет их рекламный бизнес. Успех от облачного и ИИ-продуктов компенсируется ожидаемым спадом в рекламной выручке, поэтому мы сохраняем наши целевую цену и рейтинг неизменными, - пишет эксперт. - Для определения справедливой стоимости акций Alphabet использовали оценку по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/S относительно аналогов и анализ исторических значений самой компании".

Alphabet Inc. - американская технологическая компания, управляет поисковым сервисом Google, видеосервисом YouTube и облачной платформой Google Cloud.

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