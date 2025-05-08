"Финам" понизил прогнозную цену акций Pfizer до $29,2

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Pfizer Inc. с $35,9 до $29,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 27,5% от текущего уровня, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Эмитент остается неоспоримым бенефициаром глобальных тенденций сектора здравоохранения, ключевая из которых - рост спроса на лекарства на фоне старения населения в странах Запада. Акции Pfizer выглядят значительно недооцененными с фундаментальной точки зрения и, на наш взгляд, подверглись чрезмерным распродажам по мере исчерпания эффекта от пандемии коронавируса. Мы считаем, что по текущей цене бумага выглядит весьма привлекательно для консервативного долгосрочного инвестора, тем более что у нее высокая по меркам отрасли дивидендная доходность", - пишет эксперт.

К рискам для компании, по мнению Саидовой, можно отнести спад спроса на вакцину и препарат от COVID-19 до околонулевых значений в долгосрочной перспективе, а также влияние потенциальных тарифов, планируемых Дональдом Трампом.

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