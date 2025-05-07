Цена золота может повыситься до $3500/унц. к концу 1П25 - Freedom Finance Global

Цена золота может повыситься до $3500 за тройскую унцию к концу 1 полугодия 2025 года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Мировые цены на золото за апрель повысились на 5,5%, но в первую неделю мая взлетели на 6% - больше, чем за весь прошлый месяц, констатирует эксперт.

"Полагаем, что резкий рост цены драгметалла в начале мая мог быть связан с обострением отношений между Индией и Пакистаном, которое уже перерастает в военный конфликт, а такие ситуации генерируют повышенный спрос на защитные активы, - пишет Мильчакова в комментарии. - С другой стороны, снижение цены золота сегодня может быть связано с ожиданием объявления решения ФРС США по процентным ставкам. С высокой вероятностью регулятор снова оставит процентные ставки на том же уровне, и это решение будет ожидаемым. Но не исключено, что риторика в сопроводительных комментариях Федрезерва может быть более жесткой, что поможет доллару восстановиться после достаточно длительного ослабления, а это может привести к снижению цен на золото".

Между тем индекс доллара DXY в преддверии объявления решения ФРС повышается на 0,19%, но пока все равно остается ниже 100 пунктов.

Эксперт инвесткомпании не исключает, что за решением Федрезерва может последовать заявление президента США Дональда Трампа относительно необходимости снижать ставки, и это может еще больше ослабить доллар и возобновить рост спроса на золото.

Аналитик ожидает, что до конца 1 полугодия 2025 года драгметалл может вырасти в цене $3500 за тройскую унцию.

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