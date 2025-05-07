Фундаментально обоснованный диапазон для цены нефти Brent - $60-65/барр. - ПСБ

Фундаментально обоснованный диапазон для цены нефти Brent - $60-65 за баррель, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

"Решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти на 411 тыс.барр./день с июня спровоцировало распродажу сырья, - пишет аналитик. - Фьючерс на Brent падал ниже "круглого" уровня $60 за баррель, так как инвесторы отыгрывали опасения растущего дисбаланса предложения и спроса на рынке энергоносителей. Однако нефть достаточно быстро восстановилась обратно к $63 из-за излишней перепроданности, да и в целом намерение ОПЕК+ вернуться к наращиванию добычи было ожидаемо. Эта мера играет в пользу альянса в условиях развязанной США торговой войны с другими странами, в итоге рынок покинут неэффективные и дорогие производители, основная масса которых находится в Штатах".

Эксперт банка считает $60-65/барр. фундаментально обоснованным ценовым диапазоном для Brent, для Urals - $50-55/барр. При такой стоимости черного золота и крепком рубле акции нефтяников вряд ли будут фаворитами для инвесторов, считает Крылова. Скорее, интересны могут быть лишь отдельные дивидендные бумаги - "Сургутнефтегаза" и "Транснефти".

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