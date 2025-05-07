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07 мая 2025 года 16:13
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Pfizer до $35
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Pfizer Inc. с $40 до $35 за бумагу, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Айдына Сейтжапбара. Компания отчиталась смешанно: выручка в I квартале 2025 года оказалась ниже консенсус-прогноза аналитиков, но благодаря эффективной оптимизации расходов компании удалось существенно превзойти прогноз по скорр. EPS, отмечает эксперт. Негативным моментом квартала стало приостановление клинической разработки препарата danuglipron, что значительно замедляет выход Pfizer на многомиллиардный рынок лечения ожирения и диабета, подчеркивается в комментарии. "Мы пересмотрели наш подход к оценке акций компании, сделав его более консервативным с учетом усиления тарифных рисков и связанного с ними давления на рыночный сентимент, и снизили целевую цену по акциям с $40 до $35. Тем не менее мы сохраняем рекомендацию "покупать", учитывая перспективный пайплайн компании в сегментах Specialty care и Oncology", - пишет Сейтжапбар. По мнению аналитика, дальнейшее ускорение в сегменте онкологии будет обусловлено как успешной коммерциализацией новых онкопрепаратов, находящихся на поздних стадиях разработки, так и расширением показаний уже существующих продуктов. Pfizer обозначила амбициозную цель - к 2030 году вывести на рынок как минимум восемь онкологических препаратов с годовой выручкой свыше $1 млрд. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-PFIZER-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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