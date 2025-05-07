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07 мая 2025 года 12:42
Новый выпуск бондов Газпром нефти интересен для покупки - "БКС МИ"
Новый выпуск облигаций "Газпром нефти" серии 003Р-15R привлекателен для покупки, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Антона Куликова. "Газпром нефть" 7 мая размещает дисконтные облигации 003Р-15R по 50% от номинала с ежемесячным купоном 2% годовых, - пишет эксперт. - Выпуск объемом 120 млрд руб. (по 100% от номинала) начнет торговаться около 15:30-16:00 МСК. Эти облигации предлагают доходность к погашению (YTM) 18,5% на 5 лет, что на 2% выше ОФЗ. Доходность выпуска на 0,5-1% больше, чем у лучших выпусков РЖД и на 1% выше собственной кривой, а также на 1,5-2% превышает доходность дисконтных облигаций Сбербанка на 4-5 лет. Потенциальный доход за полгода превышает 12% - привлекательно". Также Куликов отмечает, что бизнес "Газпром нефти" стабильнее благодаря особому налоговому режиму в России для всех нефтяных компаний и сделке c ОПЕК+. Операционные риски снижены из-за высокой диверсификации месторождений и нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). "Газпром нефть" - третья крупнейшая нефтяная компания в России, "дочка" Газпрома (доля 96%). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ/НЕФТЬ-ОБЛИГАЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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