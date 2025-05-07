Котировки нефти Brent могут пока задержаться около отметки $63/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти Brent могут пока задержаться около отметки $63 за баррель, а курс пары рубль/юань вряд ли закончит короткую неделю сильно ниже 11,15 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть во вторник ощутимо выросли. В первую очередь такую динамику котировки показывали в рамках коррекции, которой также способствовал глобально слабевший доллар, - пишут эксперты в комментарии. - Сегодня фьючерсы Brent выросли к $63,2/барр. - новости по смягчению монетарной политики в Китае усиливают у инвесторов ожидания роста спроса на сырье. В отсутствие особых сюрпризов с заседания ФРС котировки могут пока задержаться вблизи $63/барр. Во вторник рубль не показывал ярко выраженную динамику."

На короткой рабочей неделе активность на валютном рынке РФ, по оценке аналитиков, сравнительно низкая. Во вторник курс CNY/RUB находится у 11,22 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. По мнению стратегов банка, на динамику курса в среду способен повлиять анонс объемов операций с валютой по бюджетному правилу в мае.

Вероятное увеличение чистых продаж валюты Банка России будет в моменте играть на стороне рубля, но в текущих условиях курс вряд ли закончит короткую неделю сильно ниже 11,15 руб./юань, считают в банке.

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