Дивиденды компаний на МосБирже весной-летом могут составить порядка 2,7 трлн рублей - SberCIB

Дивиденды компаний на Московской бирже в весенне-летний сезон 2025 года могут составить порядка 2,7 трлн рублей, подсчитали аналитики SberCIB Investment Research. Как правило, в этот период выплачиваются дивиденды за весь прошлый год, за второе полугодие, за четвертый квартал прошлого года или за первый текущего.

Всего в 2025 году, полагают эксперты, в виде дивидендов будет выплачено около 4 трлн рублей - это на 24% меньше, чем в прошлом году, но больше, чем в любом из предыдущих. В расчетах для 2025 года они брали только дивиденды компаний, деятельность которых анализируют в SberCIB или по которым учитывается консенсус-прогноз.

Лишь 600 млрд рублей из 4 трлн рублей придется на акции, которые доступны в свободном обращении и не заблокированы у иностранных инвесторов. "При этом мы ожидаем, что физические лица получат примерно 300 млрд рублей, или 8% от общего объема дивидендных выплат. Объемы реинвестирования, вероятно, будут скромными в связи со все еще высокими ставками", - пишут аналитики в обзоре.

По их оценкам, в первом квартале 2025 года было выплачено около 778 млрд рублей дивидендов, во втором их будет порядка 850 млрд рублей, в третьем - около 1,8 трлн рублей, а в четвертом - 500 млрд рублей.

На весенне-летний дивидендный сезон придется порядка 65% из общей годовой суммы. Как отмечают эксперты, традиционно большие выплаты придутся на нефтегазовые компании - почти 1 трлн рублей. В этом году сопоставимый объем обеспечит и финансовый сектор. Наибольший объем дивидендов среди анализируемых аналитиками SberCIB компаний ожидается от "ЛУКОЙЛа" - 375 млрд рублей, X5 - 176 млрд рублей, "Роснефти" - 156 млрд рублей и "НОВАТЭКа" - 142 млрд рублей. Рекордсменом, между тем, станет Сбербанк: рынок ждет от него выплаты 786,9 млрд рублей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.