"АКБФ" понизил прогнозную цену акций АЛРОСА до 85,02 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" с 93,11 рубля до 85,02 рубля за штуку, рекомендация остается на уровне "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Дисконт-поправка на риски вложений в акции компании по-прежнему находится на уровне 25%, указывают эксперты.

Наблюдательный совет компании 16 апреля рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год, отмечают аналитики.

"АЛРОСА" выплатила 2,49 рубля на одну акцию в виде дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года, распределив 50 % чистой прибыли по МСФО.

"С одной стороны, дивидендная политика допускает при текущем уровне долга 0,1х выплату акционерам 70-100 % свободного денежного потока, что могло бы обеспечить дивиденды в диапазоне 3,6-5,2 рубля на акцию. С другой стороны, на фоне ослабления спроса и цен на ключевых рынках решение набсовета выглядит ожидаемым и уже было отражено в наших оценках", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре.

Мы снизили прогноз роста цен на продукцию компании в 2025 году с 15 % до 10 %, учитывая продолжающееся ослабление корреляции между ценами на драгоценные металлы и бриллианты, - указывают эксперты АКБФ. - На фоне диверсификации бизнеса постепенно корректируем долгосрочные оценки справедливой стоимости компании в связи с диверсифицирующими бизнес-проектами".

Также эксперты инвесткомпании, отмечают, что по итогам 2025 года ожидают дивидендные выплаты на уровне 3,5 руб./ао против 5,4 руб./ао ранее.

"Прогноз EBITDA на 2025 год составляет порядка 95,8 млрд руб. против 104 млрд руб. ранее. В 2026 году прогнозируем рост EBITDA до 120 млрд руб." - говорится в материале аналитиков.

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