"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для расписок Fix Price с прогнозной стоимостью на уровне 437 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Михайлина.

"Эмитент представил свои операционные и финансовые результаты за 1К25, которые мы оцениваем как нейтральные. Выручка увеличилась на 4% г/г, что несколько ниже, чем мы ожидали в силу слабой динамики оптовых продаж. Сопоставимые продажи выросли на 0,4%, а если учесть эффект високосного года, то рост составил 1,6%, - отмечает эксперт. - Рентабельность EBITDA была на уровне 13,5% и оказалась чуть лучше, чем мы прогнозировали за счет разовых операционных доходов. Расходы на персонал при этом выросли до рекордного уровня в 17,5% от выручки из-за индексации зарплат в условиях нехватки свободной рабочей силы на рынке".

Финансовое положение компании осталось устойчивым, а долговая нагрузка низкой, констатирует Михайлин. Продолжаются подготовительные мероприятия для получения листинга основного операционного актива и последующего проведения обмена GDR на акции.

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