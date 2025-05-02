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02 мая 2025 года 18:34
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций Газпрома
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "Газпрома" после сильной отчетности эмитента за прошлый год с прогнозной стоимостью на уровне 179,4 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Эмитент представил отчетность по МСФО по итогам 2024 года по МСФО. Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на улучшение всех основных показателей и долговых метрик, в пресс-релизе представители компании ни разу не упомянули дивиденды. Напомним, что ранее Фамил Садыгов зачастую называл скорректированную чистую прибыль дивидендной базой, а также подчеркивал важность следования дивидендной политики, - пишет эксперт. - Полагаем, что подобный тон пресс-релиза может быть намеком на то, что в текущих условиях "Газпром" сфокусируется на дальнейшем сокращении долговой нагрузки, а дивидендные выплаты могут быть возобновлены не раньше, чем через год". После сильной отчетности Кауфман сохраняем положительный взгляд на акции "Газпрома" - целевая цена по ним составляет 179,4 рубля за штуку. "На наш взгляд, даже если отсутствие дивидендов официально подтвердится, это не станет значительным негативом для акций, так как выплат по итогам 2024 года участники рынка и не ждали, указывает аналитик инвесткомпании в обзоре. - При этом на данный момент "Газпром" оценивается всего в 2,5 прогнозных прибыли, сохраняет планы по постепенному восстановлению экспорта за счет сотрудничества с Китаем, Средней Азией и Ираном, является одной из ставок на улучшение геополитической ситуации, а также может перейти к более устойчивой генерации положительного FCF за счет отмены дополнительного НДПИ и консолидации "Сахалинской Энергии". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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