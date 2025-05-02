Прогнозная цена акций ВСМПО-Ависма до конца 2025г - 33800 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций "ВСМПО-Ависма" на горизонте до конца текущего года составляет 33800 рублей за штуку, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Корпорация опубликовала весьма неоднозначные финансовые результаты по МСФО за 2024 год, констатирует эксперт. Так, выручка снизилась в годовом выражении на 2,4% (до 118,6 млрд руб.). Выручка от продаж продукции на внутреннем рынке упала на 10,6% (до 54,9 млрд руб.), а в страны дальнего зарубежья, наоборот, выросла на 6% (до 63,4 млрд руб.).

Показатель EBITDA снизился год-к-году на 8% (до 39,5 млрд руб.), что было связано со снижением операционной прибыли, снизившейся в годовом выражении на 18% (до 20,5 млрд руб.), отмечает Мильчакова

Рентабельность по EBITDA сократилась на 2,2 процентных пункта (до 33,3%). При этом чистая прибыль в 2024 году упала на 32% (до 16,85 млрд руб.).

Снижение операционной прибыли, финансовых доходов и одновременный рост финансовых расходов оказали достаточно сильное влияние на итоговое сокращение чистой прибыли эмитента. Свободный денежный поток у корпорации, тем не менее, в 2024 году был положительным и увеличился более чем в 10 раз (до 73,9 млрд руб.), констатирует эксперт инвесткомпании.

Долговая нагрузка сократилась благодаря снижению чистого долга; так, показатель отношения чистого долга к EBITDA у эмитента по итогам года снизился с 2 в 2023 году до 0,9, что для крупных промышленных предприятий является даже низким показателем, обращает внимание Мильчакова.

"Разрыв, называемый временной приостановкой, отношений с Boeing Co., которая до 2022 года была крупнейшим покупателем титана у российской корпорации, как видим, сказался на финансовых результатах "ВСМПО-Ависма" достаточно негативно. Тем не менее корпорация остается крупным экспортером, поставляя титан уже новым клиентам (преимущественно в дружественные РФ страны), - пишет аналитик в обзоре. - Чистая прибыль у эмитента в 2024 году сократилась, но все равно оставалась положительной, долговая нагрузка невысокой, а значит, акционеры могут надеяться на выплату дивидендов по итогам 2024 года. Наша целевая цена по акции до конца 2025 года составляет 33800 руб."

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