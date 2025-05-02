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02 мая 2025 года 17:01
Прогнозная цена акций ВСМПО-Ависма до конца 2025г - 33800 руб. - Freedom Finance Global
Прогнозная стоимость акций "ВСМПО-Ависма" на горизонте до конца текущего года составляет 33800 рублей за штуку, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Корпорация опубликовала весьма неоднозначные финансовые результаты по МСФО за 2024 год, констатирует эксперт. Так, выручка снизилась в годовом выражении на 2,4% (до 118,6 млрд руб.). Выручка от продаж продукции на внутреннем рынке упала на 10,6% (до 54,9 млрд руб.), а в страны дальнего зарубежья, наоборот, выросла на 6% (до 63,4 млрд руб.). Показатель EBITDA снизился год-к-году на 8% (до 39,5 млрд руб.), что было связано со снижением операционной прибыли, снизившейся в годовом выражении на 18% (до 20,5 млрд руб.), отмечает Мильчакова Рентабельность по EBITDA сократилась на 2,2 процентных пункта (до 33,3%). При этом чистая прибыль в 2024 году упала на 32% (до 16,85 млрд руб.). Снижение операционной прибыли, финансовых доходов и одновременный рост финансовых расходов оказали достаточно сильное влияние на итоговое сокращение чистой прибыли эмитента. Свободный денежный поток у корпорации, тем не менее, в 2024 году был положительным и увеличился более чем в 10 раз (до 73,9 млрд руб.), констатирует эксперт инвесткомпании. Долговая нагрузка сократилась благодаря снижению чистого долга; так, показатель отношения чистого долга к EBITDA у эмитента по итогам года снизился с 2 в 2023 году до 0,9, что для крупных промышленных предприятий является даже низким показателем, обращает внимание Мильчакова. "Разрыв, называемый временной приостановкой, отношений с Boeing Co., которая до 2022 года была крупнейшим покупателем титана у российской корпорации, как видим, сказался на финансовых результатах "ВСМПО-Ависма" достаточно негативно. Тем не менее корпорация остается крупным экспортером, поставляя титан уже новым клиентам (преимущественно в дружественные РФ страны), - пишет аналитик в обзоре. - Чистая прибыль у эмитента в 2024 году сократилась, но все равно оставалась положительной, долговая нагрузка невысокой, а значит, акционеры могут надеяться на выплату дивидендов по итогам 2024 года. Наша целевая цена по акции до конца 2025 года составляет 33800 руб." Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВСМПО/АВИСМА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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