"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Аэрофлота с прогнозной ценой 78,71 руб

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью на уровне 78,71 рубля за штуку в перспективе года, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Эмитент продолжил развитие новых направлений и увеличение пассажиропотока в 2024 году, а также показал сильные финансовые показатели, при этом санкционное давление все еще продолжает влиять на него, констатирует эксперт.

"Ключевыми рисками для "Аэрофлота" мы видим усиление геополитического напряжения, замедление прироста пассажиропотока в 2025 году, рост цен на топливо, сложности с обслуживанием самолетов, а также тарифные войны, которые приведут к замедлению экономического роста в России и негативно повлияют на платежеспособный спрос", - пишет Гудым в обзоре инвесткомпании.

"Аэрофлот" - крупнейшая в России авиационная группа, которой принадлежит авиакомпания "Аэрофлот", региональные авиалинии "Россия" и лоукостер "Победа".

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