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02 мая 2025 года 15:16
S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5510-5700п в пятницу - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5510-5700 пунктов в пятницу, прогнозируется повышенный уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова. "S&P 500 завершил в плюсе восемь сессий подряд, накануне поднявшись выше 50-дневной скользящей средней. Впрочем, показатели ширины ралли ухудшились, о чем сигнализирует снижение равновзвешенного бенчмарка. Диапазон 5650-5700 пунктов выступает сильным сопротивлением. Среднесрочный тренд останется "медвежьим", пока S&P 500 находится ниже 200-дневной скользящей средней (5746 пунктов)", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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