"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Merck & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $119,1 за штуку после рассмотрения отчетности эмитента за первый квартал 2024 года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Компания отчиталась с превышением ожиданий по выручке и чистой прибыли, хотя и понизила прогноз по прибыли, констатирует эксперт. Понижение прогноза, отмечает Саидова, обусловлено негативным эффектом в размере $200 млн от тарифов и дополнительными издержками по одной из недавних сделок.

Эмитент уточнил, что обозначенная величина потерь включает не весь потенциальный негативный эффект - в частности, указанная цифра не учитывает запланированные Трампом тарифы на импорт фармацевтики в США. Однако Merck обнадежила инвесторов новостью, что собирается вложить $1 млрд в новый завод в Делавэре для расширения производства внутри страны.

"На данной новости акции Merck отскочить в цене, и этот отскок имеет шансы на продолжение, тем более что после просадки за предшествующие месяцы эмитент выглядит значительно недооцененным с фундаментальной точки зрения: дисконт относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S и P/S (NTM) составляет 40,6%", - пишет Саидова в обзоре.

К рискам вложений в акции Merck, по мнению эксперта "Финама", можно отнести значительную степень зависимости выручки от продаж блокбастера Keytruda и потенциальное влияние тарифов.

Merck & Co. - базирующаяся в США транснациональная компания сектора здравоохранения, одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Деятельность эмитента подразделяется на два ключевых направления: фармацевтическое и ветеринарное. Наибольшая доля выручки генерируется онкологическим, диабетическим и вакцинным сегментом фармацевтического направления бизнеса.

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