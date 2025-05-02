Акции Henderson в настоящее время в целом справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Российский фондовый рынок в настоящее время в целом справедливо оценивает акции ПАО "Хендерсон Фэшн Групп" (Henderson), считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Финансовые результаты эмитента за 2024 год в целом свидетельствуют об успешной реализации стратегии развития при условии наличия давления инфляции издержек на рентабельность бизнеса. Мы ожидаем, что компания продолжит текущую стратегию по развитию бизнеса, направленную на рост выручки и повышение эффективности операционной деятельности в долгосрочном периоде. В 2025 году, считаем, Henderson столкнется с некоторым снижением маржинальности в результате давления инфляции на основные расходные статьи, - пишут эксперты в комментарии. - Мы позитивно смотрим на акции производителя мужской одежды и полагаем, что рынок в целом справедливо оценивает акции компании".

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