"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Sinopec

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций класса H China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) с прогнозной стоимостью на уровне 5,10 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 30,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Отчет эмитента за первый квартал показал негативную динамику основных показателей в годовом выражении на фоне более низкой маржинальности переработки, однако прибыль начала восстанавливаться относительно показателей конца прошлого года, - отмечает эксперт. - Бизнес Sinopec на фоне фокуса на переработке и розничной реализации в меньшей степени зависит от цен на нефть, в связи с чем компания, на наш взгляд, не пострадает от недавнего падения цен на нефть. При этом нефтяник имеет прогнозную дивидендную доходность более чем в 8%, что может поддержать акции компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.