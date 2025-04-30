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30 апреля 2025 года 15:38
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену бумаг Ozon на уровне 4500 руб
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену депозитарных расписок Ozon на уровне 4500 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии ведущего аналитика Натальи Мильчаковой. "Компания опубликовала впечатляющие финансовые результаты за первый квартал 2025 года по МСФО. Важно отметить, что финтех-подразделение группы получило, как и в аналогичном периоде 2024 года, положительную прибыль до налогообложения, увеличив ее год-к-году в 2,4 раза, до 11,04 млрд руб., - отмечает эксперт. - В целом можно сказать, что, несмотря на внешние вызовы, которые замедляют рост сегмента электронной коммерции, результаты группы Ozon выглядят сильными, дальнейший рост доходов и EBITDA будет связан с его развивающимся финтех-подразделением и продолжением монетизации услуг маркетплейса". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-OZON-АКЦИИ/ADS-ПРОГНОЗ
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