SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Ленты

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 2000 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Эмитент показал хорошие результаты за первый квартал 2025 года по МСФО. Компания в указанный период выбилась в лидеры сектора по темпам роста и обогнала ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5). Опубликованная отчетность подтверждает прогноз, что в текущем году "Лента" станет самым рентабельным продовольственным ритейлером. При этом сейчас она стоит дешевле других и торгуется с коэффициентом EV/EBITDA на 2025 год равным 2,5", - указывают эксперты.

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