Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Сегежи

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций "Сегежа групп" на фоне негативной оценки отчетности эмитента за четвертый квартал 2024 года по МСФО, сообщается в материале аналитика Александра Гайды.

"Представленные результаты оказались несколько хуже наших прогнозов. Несмотря на повышение цен на ключевые виды продукции и ослабление рубля к основным валютам в 4К24, компании не удалось нарастить выручку по сравнению с 3К24. Показатель OIBDA отстал на 35% от наших ожиданий в основном из-за увеличения расходов на логистику после сокращения государственных субсидий, - отмечает эксперт. - Значительные процентные расходы (8,1 млрд руб. в отчетном квартале) по-прежнему не позволяют выйти в прибыль. Из-за высоких ставок на рынке средневзвешенная ставка фондирования по заемным средствам увеличилась с 17,3% в 3К24 до 19,5% на конец 4К24. Мы негативно оцениваем вышедшую отчетность и оставляем в силе рейтинг "продавать" по бумагам эмитента".

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