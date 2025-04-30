S&P; 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5450-5670п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5450-5670 пунктов на торгах в среду, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный, на фоне большого потока значимых релизов прогнозируется высокая волатильность, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова.

"S&P 500 продолжил двигаться в восходящем тренде. Ралли расширяется: доля компонентов индекса широкого рынка, торгующихся выше 20-дневной скользящей средней, увеличилась с 74% до 81%. Следующей целью "быков" остается отметка 5613, где пролегает ключевая 50-дневная скользящая средняя. Тем не менее среднесрочный тренд останется "медвежьим", пока бенчмарк находится ниже 200-дневной скользящей средней (5746 пунктов)", - указывает эксперт.

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