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30 апреля 2025 года 15:19
"Финам" повысил рейтинг акций Whoosh до "держать"
"Финам" повысил рейтинг акций Whoosh с "продавать" до "держать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 190 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Магомед Магомедов. "После публикации последнего обзора от 5 марта котировки акций эмитента в ходе волатильных торгов снизились на 17% на фоне общей коррекции российского фондового рынка и достигли нашей целевой цены. В связи с этим мы меняем наш взгляд на данные бумаги на нейтральный", - пишет эксперт. Ужесточение регулирования операторов кикшеринга и самого процесса поездки способно повлиять на спрос, поскольку пользователи могут отказаться от поездок из-за таких факторов, как снижение скорости движения, сложности с парковкой в центральных районах крупных городов и т.д., указывает Магомедов. Whoosh предоставляет услуги аренды электросамокатов и электровелосипедов в России, Беларуси и других странах. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-WHOOSH-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ/ПРОГНОЗ
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