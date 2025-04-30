"Финам" повысил рейтинг акций Whoosh до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций Whoosh с "продавать" до "держать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 190 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Магомед Магомедов.

"После публикации последнего обзора от 5 марта котировки акций эмитента в ходе волатильных торгов снизились на 17% на фоне общей коррекции российского фондового рынка и достигли нашей целевой цены. В связи с этим мы меняем наш взгляд на данные бумаги на нейтральный", - пишет эксперт.

Ужесточение регулирования операторов кикшеринга и самого процесса поездки способно повлиять на спрос, поскольку пользователи могут отказаться от поездок из-за таких факторов, как снижение скорости движения, сложности с парковкой в центральных районах крупных городов и т.д., указывает Магомедов.

Whoosh предоставляет услуги аренды электросамокатов и электровелосипедов в России, Беларуси и других странах.

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