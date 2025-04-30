"Велес Капитал" поставил на пересмотр рекомендацию для акций НЛМК

"Велес Капитал" поставил на пересмотр рекомендацию для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в материале аналитика Василия Данилова.

Эмитент представил нейтральные финансовые результаты за второе полугодие и весь 2024 год, констатирует эксперт.

"Компания отчиталась чуть лучше "коллег по цеху", однако рекомендации дивидендов за 2024 год до сих пор не последовало, несмотря на неплохой размер свободного денежного потока. С одной стороны, НЛМК находится в более выигрышной позиции, сохраняя значительную долю экспорта в структуре продаж, - отмечает Данилов. - С другой стороны, падение внутреннего спроса на стальную продукцию вполне может стать обоснованием для паузы в выплатах акционерам до улучшения рыночной конъюнктуры. Мы ставим рекомендацию по бумагам НЛМК на пересмотр".

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