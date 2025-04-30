Инвестбанк "Синара" выделил наиболее интересные российские акции под дивидендный сезон

Инвестиционный банк "Синара" выделил наиболее интересные российские акции под грядущий дивидендный сезон в мае-августе, говорится в обзоре инвестбанка.

Так, из бумаг с самой высокой дивдоходностью аналитики отобрали акции с рекомендацией "покупать" и существенным потенциалом роста при умеренном риске, а именно - X5, ПАО "МТС", "ЛУКОЙЛа", "Московской биржи", Сбербанка, банка "Санкт-Петербург" и "Транснефти" ("префы").

По расчетам экспертов, в 2025 году компании направят акционерам порядка 5,2 трлн рублей дивидендов (5,15 трлн рублей в прошлом году), при этом за четыре месяца с мая по август они ожидают 3,2 трлн рублей выплат (сюда входит все еще возможная, но не гарантированная выплата 0,6 трлн рублей от "Газпрома"), из которых частные инвесторы получат 900 млрд рублей.

Как полагают в "Синаре", показатель возврата денег в акции с учетом снижающихся ставок по депозитам и надежд на деэскалацию конфликта может вырасти по сравнению с 2024 годом. Приток реинвестированных в рынок дивидендов за май-август, вероятно, достигнет 0,5 трлн рублей, что эквивалентно обороту торгов акциями за неделю, приводят свои оценки аналитики.

Средняя доходность на год вперед по 15 наиболее интересным в дивидендном отношении бумагам составляет 16,3%, пишут эксперты. "Несмотря на мощный отскок котировок с апрельских минимумов, этот показатель все еще выглядит привлекательным и сравнимым с доходностью корпоративных облигаций с рейтингом AAA", - отмечают они.

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