"Велес Капитал" подтверждает прогнозную цену акций Селигдара на уровне 72,7 руб

"Велес Капитал" подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Селигдар" на уровне 72,7 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

"Эмитент представил сильные операционные результаты за 1К25. Реализация золота показала мощный рост благодаря распродаже накопленных ранее запасов, что в совокупности с ралли мировых цен на золото обусловило рост выручки на 66,2% г/г, - отмечает эксперт. - Оловянный дивизион "Селигдара" также продемонстрировал хорошую динамику. При этом производство меди снизилось на 5,8% г/г, до 533 тонн. Значительный рост выпуска вольфрама обусловлен обновлением флотомашин и выходом на проектную мощность установки шеелитовой флотации на обогатительной фабрике производственного комплекса "Солнечный".

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