"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Henderson

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ПАО "Хендерсон Фэшн Групп" (Henderson) и рекомендуют покупать бумаги с прогнозной стоимостью на уровне 810 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Михаила Конькова.

Производитель мужской одежды отчитался за второе полугодие и весь 2024 год по МСФО.

Выручка во втором полугодии выросла на 19% год к году. Это стало возможным благодаря росту сопоставимых продаж на 10,2% и расширению торговых площадей на 8%, отмечает эксперт. Однако офлайн-трафик снизился на 3,1% по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что покупатели все чаще переходят в онлайн, указывает Коньков.

"Рентабельность по валовой прибыли снизилась на 0,7 п.п. Мы полагаем, что причина - рост логистических затрат. Водители стали получать больше, а это увеличило расходы компании. Закупочные материалы тоже подорожали, в том числе из-за ослабления рубля в прошлом году", - говорится в обзоре брокера.

Рентабельность по EBITDA снизилась на 3 п.п. - до 25,6%. Здесь, отмечает Коньков, также повлияло увеличение зарплат (+0,06 п.п.), расходов на обслуживание магазинов (+0,4 п.п.) и консультационные услуги (+0,7 п.п).

Чистая рентабельность снизилась до 13,9% (минус 3,6 п.п.). Причина - рост процентных расходов на 35,1%. Это произошло из-за увеличения арендных платежей на 37% в сравнении с прошлым годом, обращает внимание аналитик "Т-Инвестиций". Такая динамика, указывает он, связана с расширением торговых площадей и повышением средневзвешенной ставки по кредитам до 21,9%.

При этом Henderson сохраняет минимальную долговую нагрузку. Чистый долг/EBITDA - 0,1х (без учета аренды). Это делает компанию финансово устойчивой, отмечает эксперт брокера.

Ранее совет директоров Henderson рекомендовал выплатить 20 руб./акцию по итогам 2024 года, сейчас это дает доходность около 3,2%.

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