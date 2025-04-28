"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Lam Research с прогнозной стоимостью на уровне $87,6 за штуку, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"24 апреля эмитент опубликовал отчет за третий квартал 2025 финансового года (ф.г.), превзойдя как наши, так и рыночные ожидания по ключевым финансовым показателям. Руководство Lam Research представило уверенный прогноз на 4К25 ф.г., несмотря на сохраняющиеся риски, связанные с торговыми ограничениями. Считаем бумаги компании привлекательными для покупки после недавней коррекции", - указывает эксперт.

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления чипов. Помимо непосредственного производства оборудования, эмитент предоставляет услуги по его обслуживанию.

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