Начало снижения ставки ЦБ РФ в июле - наиболее вероятный сценарий - банк "Санкт-Петербург"

Начало снижения ключевой ставки ЦБ РФ в июле является наиболее вероятным сценарием, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"ЦБ РФ в пятницу не удивил рынок, сохранив ключевую ставку у 21% годовых. Регулятор отметил постепенное охлаждение экономики, но подчеркнул риски, связанные с устойчивостью данных трендов, - пишет аналитик Виктор Григорьев. - В то же время Банк России смягчил свой сигнал с умеренно-жесткого до нейтрального, отметив, что дальнейшие решения по ДКП будут приниматься в зависимости от развития ситуации".

Эксперт банка подчеркивает, что большинство параметров обновленного прогноза ЦБ оставил прежним, но с учетом последствий тарифов и пошлин регулятор снизил свои ожидания по нефтяным ценам и по счету текущих операций. Диапазон средней ставки в этом году ЦБ РФ сузил с февральских 19-22% до 19,5- 21,5% годовых.

"Такие вводные все еще допускают повышение "ключа", что могло несколько разочаровать рынок. В целом пока наиболее вероятным сценарием остается начало снижения ключевой ставки в июле с ее уходом к 17% годовых на конец 2025 года", - указываетГригорьев.

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