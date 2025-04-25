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25 апреля 2025 года 17:53

"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Intel на уровне $21,8

"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Intel Corp. на уровне $21,8 за штуку, что соответствует рейтингу "держать" и потенциалу роста на 6,9%, сообщается в комментарии аналитика Гордея Смирнова.

"Финансовые результаты Intel второй квартал подряд превзошли ожидания рынка, что частично может быть связано с консервативным подходом менеджмента к прогнозированию показателей на фоне продолжающейся реструктуризации компании, - пишет эксперт. - В условиях неопределенности, связанной с торговыми войнами, прогноз руководства Intel на второй квартал 2025 года тоже оказался весьма сдержанным, что привело к падению котировок после публикации отчета. Мы сохраняем осторожный взгляд на перспективы Intel: политика по снижению издержек и концентрации на наиболее успешных продуктах может дать положительный результат, но, скорее всего, не в краткосрочной перспективе".

Intel - американский производитель компьютерных компонентов и электронных устройств, работающий по бизнес-модели IDM, которая включает самостоятельную разработку, производство и продажу интегральных микросхем.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-INTEL-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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