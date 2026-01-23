Риски ухода индекса RGBI в зону 115-116п на следующей неделе сохраняются - ПСБ

Риски ухода индекса RGBI в зону 115-116 пунктов на следующей неделе сохраняются, говорится в комментарии экспертов банка ПСБ.

"Индекс RGBI завершает неделю без существенных изменений вблизи отметки 117 пунктов. Сейчас мы наблюдаем инфляцию в рамках ожиданий ЦБ по итогам декабря - 6,5%-7,0% (по факту в декабре инфляция составила 5,6%). Такой сдвиг, вероятно, заставит ЦБ действовать более осторожно и делает равновероятным как снижение, так и сохранение ставки на прежнем уровне, что не добавляет оптимизма инвесторам. Риски ухода индекса RGBI на следующей неделе в зону 115-116 пунктов по-прежнему сохраняются", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.