Совкомбанк рекомендует продавать акции Группы Астра
23 января 2026 года 15:18
Совкомбанк рекомендует продавать акции Группы Астра
Совкомбанк рекомендует продавать акции "Группы Астра", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "С начала года котировки акций выросли на 6% на фоне опровергнутой сделки по покупке НОТ и слухах о покупке доли менее 20% "Росатомом" у одного из акционеров, - пишут эксперты. - Рост котировок считаем необоснованным и считаем, что из-за негативной рыночной конъюнктуры компания не сможет реализовать свой гайденс по удвоению чистой прибыли c 2024 года по итогам 2026 года. В текущей модели ожидаем, что прибыль компании останется примерно на том же уровне, а NIC продемонстрирует снижение". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АСТРА-АКЦИИ-АРЕКОМЕНДАЦИЯ
