Совкомбанк рекомендует продавать акции "Группы Астра", сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"С начала года котировки акций выросли на 6% на фоне опровергнутой сделки по покупке НОТ и слухах о покупке доли менее 20% "Росатомом" у одного из акционеров, - пишут эксперты. - Рост котировок считаем необоснованным и считаем, что из-за негативной рыночной конъюнктуры компания не сможет реализовать свой гайденс по удвоению чистой прибыли c 2024 года по итогам 2026 года. В текущей модели ожидаем, что прибыль компании останется примерно на том же уровне, а NIC продемонстрирует снижение".

