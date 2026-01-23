Возможно снижение курса юаня в диапазон 10,5-10,7 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Возможно снижение курса юаня в диапазон 10,5-10,7 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

"Укрепление рубля ускорилось на фоне позитивных ожиданий по геополитике, - отмечают они в комментарии. - Также факторами выступили ограниченность спроса импортеров в условиях обильного предложения юаней со стороны Банка России и подготовка экспортеров к налоговым выплатам (28 января). CNY/RUB за неполные пять торговых сессий потеряла почти 3%, отступив к 10,8 руб./юань. Курс доллара опустился ниже 76 руб./юань. На следующей неделе рубль может продолжить тяготеть к укреплению. Допускаем снижение курса юаня в диапазон 10,5-10,7 руб./юань- район декабрьских минимумов".

